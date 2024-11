Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Si può già usare la parola “fallimento” per Zion Williamson?

: si può già dire la”?In sei anni di NBA,ha giocato in totale 190 partite. Una stagione regolare è fatta da 82 gare. Basta fare i conti. Al momento, tra l’altro, è fuori senza una stima sul suo rientro. Intendiamoci, può capitare di farsi male. Il giocatore di New Orleans, però, non si è mai presentato realmente in forma. Questo non aiuta a limitare gli infortuni, anzi. L’ex Duke pesa quasi 130 kg ed è alto appena 198 cm. È come se Michael Jordan fosse stato pesante quanto Shaquille O’Neal. Poi, non banale, c’è l’aspetto del gioco. E qui, i punti interrogativi rimangono enormi. Entrato nella lega con lo status di futuro dominatore,(per colpa sua) non ha mai mostrato di poter (e voler) evolvere dal punto di vista tecnico. È esattamente quello che era quando venne scelto dai Pelicans con la numero uno al Draft del 2019.