Puntomagazine.it - Napoli approva l’Ordine del Giorno per promuovere la carriera alias e i diritti civili nelle scuole

Leggi su Puntomagazine.it

Il Consiglio Comunale sostiene l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, con l’impegno a formare il personale scolastico e a sensibilizzare suiLGBTQIA+Il Consiglio Comunale dihato oggidelpresentato dalla Consigliera Mariagrazia Vitelli e promosso dal Consigliere Pasquale Esposito come primo firmatario e da tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico, per sostenere elae implementare una formazione suie LGBTQIA+.L’iniziativa, sostenuta congiuntamente dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di, si inserisce in un contesto di tutela deie di promozione dell’uguaglianza, mira a creare un ambiente scolastico inclusivo, rispettoso delle identità di genere, e attento alla valorizzazione della diversità.