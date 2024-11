Mondiali 2026 | rischio caldo estremo in Messico e Stati Uniti

Leggi su Sportface.it

per idi calcio. La rassegna in programma in, Canada e(11 giugno-19 luglio) potrebbe mettere a dura prova la resistenza dei calciatori. Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, le città di Arlington, Dallas e Houston, in America, e Monterrey, in, potrebbero esporre i giocatori a unsignificativo di stress da calore. I risultati suggeriscono che alcune località potrebbero sperimentare valori UTCI superiori a 49,5 gradi Celsius. Lo studio avverte che lo stress termico più intenso è previsto tra le 14:00 e le 17:00 con valori UTCI ad Arlington e Houston che superano i 50 gradi Celsius nel pomeriggio. Gli stadi, ipotizza lo studio, non dovrebbero essere dotati di aria condizionata.inSportFace.