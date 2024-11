Calciomercato.it - Moggi e l’addio di Vlahovic: “Gli dissi una cosa quando arrivò alla Juventus” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’ex Direttore generale dei bianconeri è intervenuto in esclusiva a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.itNuovo pareggio a reti bianche per la, che in super emergenza dopo lo 0-0 di San Siro contro il Milan ha impattato anche sul campo dell’Aston Villa nell’ultimo match di Champions League.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itRisultato prezioso viste le contingenze del momento, anche se la nuova Juve della gestione Giuntoli-Motta continua a non convincere fino in fondo. Inoltre, rimane spinosa fuori dal terreno di gioco la trattativa per il rinnovo di Dusan, con il centravanti serbo al momento anche lui ai box per infortunio. Sui temi caldi in casa bianconera si è espresso Luciano, ex Direttore generale della ‘Vecchia Signora’ dal 1994 al 2006, intervenendo in esclusiva9° puntata di ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.