Ilgiorno.it - Milano, la Consob oscura 4 siti internet abusivi di servizi finanziari: quali sono

Leggi su Ilgiorno.it

– Laha ordinato l'mento di 4 nuoviweb che offrono abusivamenteGomarketsltd, Fidus Invest, First State Investments e Financial Magnum. Sale, così, a 1.184 il numero deicomplessivamenteti dallaa partire da luglio 2019, da quando l'Autorità che vigila sulle societàe e sulla borsa diè stata dotata del potere di ordinare l'mento deiweb degli intermediariin corso le attività dimento deida parte dei fornitori di connettività ache operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'mento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.