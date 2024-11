Lanazione.it - Meno 6 all’apertura del cartellone natalizio a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 29 novembre 2024 –del. Le risate dei bambini e le melodie festose riempiranno le strade del centro storico diAncora pochi giorni e asi respirerà l’aria magica del Natale. Inutile cercarlo al Polo Nord, quest'anno Babbo Natale ha scelto la Torre del Cassero come dimora! Ogni weekend, dal 6 dicembre 2024 al 24 dicembre, sarà lieto di accogliere i visitatori più piccoli e intrattenerli con le sue storie in una location unica. La festa ovviamente non si ferma qui: saltimbanco, sputafuoco, street band, canta storie, teatro di strada, cinema, laboratori didattici, personaggi fantastici e molto altro animeranno le strade di uno dei borghi più belli d'Italia che, per l'occasione, sarà addobbato a feste con luci e sculture luminose natalizie.