Liberoquotidiano.it - "Ma che ne so figlia mia". Clamorosa Carmen Di Pietro: gela la "belva" Fagnani

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sempre più persone pensano che la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sia studiata a tavolino. Aggiungono che era per nascondere un segreto. In questi giorni sono in vacanza tra le Isole Fiji e le Solomon , e con ogni probabilità la notizia é partita dal Pacifico del Sud: parliamo di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti che si sarebbero fidanzati ufficialmente. Quindi, tira aria di fiori d'arancio. “Deus in Machina è il nome del progetto che ha scatenato una tempesta di polemiche (e non solo tra i fedeli). In pratica, nel confessionale della Cappella di Sana Lucerna, Svizzera, c'è un ologramma di Gesù che, grazie all'intelligenza artificiale, confessa i fedeli come se fosse il buon vecchio Salvatore, solo che con dietro il perdono c'é un algoritmo invece della divinità”, pubblica Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara, ha detto che da sei mesi Mauro Icardi non paga gli alimenti ai figli e ha aggiunto, riguardo l'immobile di lusso di loro proprietà: “Lo Chateau Libertador era di entrambi.