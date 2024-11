Quotidiano.net - Lenticchia di Colfiorito. La perla dell’altopiano

Nella magica cornice dell’Appennino umbro-marchigiano, l’altopiano dirappresenta un esempio di biodiversità e ricchezza gastronomica. Questo territorio, caratterizzato da morbide colline alternate a vasti campi coltivati, è famoso in tutto il Paese per le eccellenze alimentari che riflettono un’ottima simbiosi tra uomo e natura. Tra i prodotti tipici giocano il ruolo dei protagonisti i legumi e i cereali, sebbene non meno importante sia la produzione casearia, che utilizza tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione. L’altopiano disi trova a un’altitudine di circa 800 metri e il suo paesaggio, modellato dalla mano della natura ma anche dell’uomo, presenta vaste distese erbose, zone umide, piccoli borghi pittoreschi. I terreni molto fertili e il microclima favorevole rendono l’intera area ideale per la coltivazione di legumi di alta qualità, noti per i loro valori nutrizionali e il sapore distintivo.