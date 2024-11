Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 29 novembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292024. Ariete Si avvicina Luna nuova in Sagittario, mettete in ordine i progetti che avete in mente di realizzare, sollecitate incontri e fissate gli appuntamenti. Marte manda potenti influssi e spinge a guardare al futuro con una baldanza e una sicurezza che da tempo non conoscevate più. Se avete bisogno di consigli legali, troverete persone preparate. Fortunato questo cielo che chiude il vostro caldo. Venere è in quadratura, ma è già pronta per entrare in Acquario. Toro Il problema è rappresentato dalla Luna ancora in opposizione e anche Marte appare piuttosto irrequieto, matrimonio e collaborazioni sono agitate.