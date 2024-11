Formiche.net - L’asse Putin-Kim snerva Xi? Cosa dicono gli Usa

Leggi su Formiche.net

La linea americana sull’alleanza militare tra Russia e Nord Corea è scritta: la Cina è in difficoltà, non apprezza l’aiuto che Pyongyang sta fornendo a Mosca in questo momento — ossia quei tanto discussi diecimila soldati per spingere l’invasione su larga scala dell’Ucraina. Pechino ha accettato le forniture di materiale militare vario genere, anche perché in forma meno esplicita ha fatto altrettanto (seppure coperta dall’ambiguità delle apparecchiature dual-use). Ma qui stiamo parlando di un effettivo ingresso nella guerra in Ucraina della Corea del Nord. Il Partito/Stato teme che questo nuovo step del sostegno nordcoreano alla Russia possa catalizzare la creazione di alleanze ancora più intense tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. E va considerato che per bilanciare il Camp David Principles i cinesei avevano provato a dare slancio al dialogo trilaterale con Seul e Tokyo.