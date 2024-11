Ilrestodelcarlino.it - La ‘Shopping night’ di Cesena: negozi aperti, spettacoli, mostre e giochi per i bambini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 novembre 2024 – Vetrine aperte neidel centro questa sera per lo Shopping Night, l’evento organizzato per il Black Friday che permetterà ai visitatori di approfittare delle ghiotte occasioni con l’apertura deie le varie iniziative. Ma c’è chi protesta per la scelta di tenere ancora spente le luci natalizie. “Che cosa avrebbe potuto essere questa iniziativa – dice Augusto Patrignani, presidente di Confcommerciote – con le luminarie già accese in un ben altro contesto di accoglienza? Per quattro spiccioli risparmiati valeva la candela di non accendere la luce nel centro che a parole si dice di voler valorizzare ma quando se ne ha l’occasione non lo si fa? L’effetto Natale si poteva creare ben prima dell’8 dicembre”. RAVAGLIA 12/11/24CONFCOMMERCIO CORRADO AUGUSTO PATRIGNANI Intanto atutto è pronto per la Shopping night, con un centinaio di attività aperte, pubblici esercizi in festa, musica e palloncini.