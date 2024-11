Ilrestodelcarlino.it - La ‘Pescheria’ nega gli atti all’opposizione. Ora scatta la diffida a Biancani e Belloni

"È inaccettabile che un diritto fondamentale come l’accesso aglivenga ostacolato in questo modo". E’ l’accusa dei consiglieri di centrodestra che hanno inviato una formaleal sindaco e al presidente del consiglio comunale, denunciando "il grave ritardo e l’ostruzionismo nell’evasione della richiesta di accesso agliindirizzata alla Fondazione Pescheria, coinvolta direttamente nei progetti legati alla Capitale Italiana della Cultura. Tale richiesta, risalente al 17 settembre, non ha ancora ricevuto risposte adeguate, nonostante i ripetuti solleciti e il pieno rispetto delle procedure da parte dei consiglieri. Questo comportamento non solo viola i principi di trasparenza e legalità, ma rappresenta un grave vulnus al ruolo istituzionale del consiglio comunale, specialmente in tema di controllo politico-amministrativo".