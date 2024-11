Quotidiano.net - La corruzione ci costa 237 miliardi di euro l’anno

Roma, 29 novembre 2024 – Non ci sono zone “franche”, o settori privi di fenomeni corruttivi. Si tratta di una prassi così consolidata e sistemica, da essere percepita come normale dalla maggior parte degli italiani: stiamo parlando della. In un documento redatto dall’Istat, e relativo al triennio 2020-2023, si analizzano otto settori chiave, dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione al lavoro, dagli uffici pubblici alla giustizia, per finire con public utilities e forze dell’ordine. L’indagine Istat 2020-2023 L’indagine ha visto gli intervistati rispondere a quesiti riguardo il fenomeno corruttivo, sia vissuto in prima persona che da familiari. Confrontando i dati relativi al triennio 2020-2023 con gli anni 2013-2016 (oggetto della precedente indagine) si osserva una diminuzione netta di episodi di, con un calo dal 2,7% delle famiglie che hanno subito almeno una richiesta di denaro, regali o altro, all’1,3% per l’ultimo triennio, anche se la presenza del Covid-19 può aver alterato una “normale” frequenza del fenomeno.