Istat | fatturato industria ai minimi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Prosegue per il quinto mese consecutivo il calo deldell'. Lo annuncia l'stimando che l'indi ce in valore, al netto dei fattori stagionali, cala dello 0,3%, aida gennaio 2022. Il calo per i volumi è pari allo 0,1%, livello minimo da febbraio 2021. Su base annua, corretto per gli effetti di calendario, l'indice segna -5,7% in valore e -4,7% in volume, sintesi dei cali sul mercato interno e su quello estero. Forte calo per il settore energia, che registra un -22,5% in valore.