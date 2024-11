Ilrestodelcarlino.it - "In palestra rinasco . Bello aiutare i giovani"

Filippo Rossi, ’Red’, sorride. Parla al telefono durante una pausa di una giornata che inizia presto e finisce tardi. Sorride perché si diverte, affaccendato tra ’La Cantera’ e il ’Teatro Verdi’ - note attività che gestisce la sua famiglia - e il parquet del Palaippo, dove gioca la Cesena Basket 2005, un altro tipo di famiglia, forse non così diverso. "Ricordo quando ho iniziato - racconta - Avevo sei anni, probabilmente ancora da compiere. Il mio allenatore era Gabriele Rossi, l’uomo che anche oggi, ogni volta che guardo verso la tribuna del Palaippo, vedo seduto lì, a fare il tifo per noi. Per questo posso dire senza temere frasi fatte che qui mi sento a casa. Conosco tutti, sono cresciuto in questo ambiente e sul parquet trovo quella spensieratezza della quale non so fare a meno". Il passato di Rossi è fatto anche di serie B, disputata vestendo la maglia degli allora Tigers Cesena, dopo essere cresciuto appunto nel vivaio della Cesena 2005.