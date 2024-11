Gaeta.it - Ilaria Capua avverte: la nuova pandemia di aviaria minaccia il mondo e colpisce gli uomini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, noto virologo itaiano, ha sollevato un allerta grave riguardo a un possibile scoppio di unadi, che potrebbe avere un impatto più devastante del Covid-19. Con la proliferazione del virus tra gli uccelli e la sua trasmissione a specie come bovini e suini, la situazione si complica ulteriormente, soprattutto considerando il coinvolgimento degli immigrati, spesso impiegati negli allevamenti. Questi elementi sollevano preoccupazioni sui rischi di contaminazione umana e su come ciò possa accelerare unaemergenza sanitaria.Il contesto dell’in ItaliaL’influenzaè una patologia aviatica di origine virale, identificata nel nostro paese per la prima volta oltre un secolo fa. Essa è causata da un virus di tipo A, in particolare pericoloso nei sotto-tipi H5 e H7.