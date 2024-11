Metropolitanmagazine.it - Il trend cinnamon roll nails di Hailey Bieber ha conquistato tutti (as always)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, celebre icona di stile e regina delle manicure virali, ha lanciato una nuova tendenza che sta già facendo parlare di sé: le. Dopo il successo delle “glazed-doughnut” e delle manicure ispirate alla gelatina,segna l’arrivo dell’autunno con una nuance calda e luminosa che ricorda la glassa scintillante dei dolci alla cannella.Lesono il nuovodiQuesto look irresistibile si distingue per una tonalità marrone brillante, con riflessi che evocano i granelli di cannella sotto una glassa lucida. L’artefice di questa creazione è Zola Ganzorigt, nail artist di fiducia di. La manicure è stata realizzata per abbinarsi alla nuova tonalità del Peptide Lip Tint “”, recentemente lanciato dal brand Rhode.