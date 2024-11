Liberoquotidiano.it - "Il mostro in casa Sinner". L'impensabile rivelazione (privatissima) su Jannik

C'è unin. E non è (solo). Intervistato dal Corriere Adriatico, il super-coach Simone Vagnozzi traccia il bilancio del fantastico 2024 di, il giocatore che ha contribuito insieme a Darren Cahill a portare al numero 1 del tennis mondiale. Il bilancio recita due Slam, Australian e Us Open, la delusione Wimbledon, il forfait al Roland Garros e alle Olimpiadi, la bomba-doping con il verdetto del Tas atteso a settimane e il gran finale, con i trionfi alle Atp Finals di Torino e in Coppa Davis a Malaga. In Spagna Vagnozzi non c'era: meglio concedere aun po' di "tregua", lasciandogli godere l'ambiente azzurro. "La Davis è una competizione diversa e a nostro parere era giusto chela vivesse con i compagni di squadra e capitan Volandri. Dopo la vittoria ho mandato un messaggio acon scritto 'Missione compiuta'.