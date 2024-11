Latuafonte.com - Il destino di Sikandar come finisce: spiegazione finale e sequel

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 1:07 pm by RedazioneDal 29 novembre 2024 è disponibile su Netflix Ildi. Si tratta di un film thriller, che tiene lo spettatore incollato al piccolo schermo fino al. La trama prende inizio dopo un furto di diamanti irrisolto, quando un tenace poliziotti diventa ossessionato dalla ricerca del principale sospettato. La svolta arriva quando i due si affrontano.Ildi: riassunto della tramaLeggi anche: The Madnesse stagione 2La trama de Ildiinizia nel 2009, quandoSharma è uno dei principali sospettati di una rapina a una mostra di diamanti. Jaswinder Singh si affida al suo istinto, senza alcuna prova, per scoprire la verità sul caso.è un esperto di computer che ha aiutato a gestire l’impostazione AV della mostra e afferma di essere innocente.