Ieri in Campania | rugby sannita in lutto per la scomparsa di Aldo Guerra Incidente nel casertano un morto e due feriti

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 28 novembre 2024. Avellino – Michele aveva solo 18. Come 18 anni aveva Angelo. Nel giro di una settimana l’Irpinia si trova a piangere due giovanissime vittime della strada, in una scia di sangue che sembra non lasciare pace. Michele Santoro era a bordo della sua moto, era appena uscito da scuola, il liceo Aeclanum di Mirabella Eclano, ma sulla strada per tornare a casa ha incontrato il suo destino, crudele. (LEGGI QUI)Benevento –beneventano inper ladi, figura storica del movimento sportivo cittadino, avvenuta all’età di 70 anni. Ex giocatore e allenatore di grande valore,si è sempre contraddistinto per il suo instancabile impegno nel trasmettere i valori fondamentali dello sport ai giovani, contribuendo in modo significativo alla crescita umana e sportiva di intere generazioni.