Georgia scontri tra polizia e manifestanti pro-Ue

Tensione a Tbilisi, dove laha usato gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione a favore dell’ingresso dellanell’Unione Europea. Migliaia di persone si erano radunate nei pressi del Parlamento, nella capitale, e in altre città del Paese, per esprimere il proprio dissenso nei confronti della recente decisione del premier Irakli Kobakhidze.Leggi anche: Giambruno a Dritto e Rovescio: “Non sono un molestatore, chiedo scusa alla mia famiglia per i fuori onda di Striscia”La protesta è esplosa in seguito all’annuncio di Kobakhidze di voler sospendere i negoziati per l’adesione dellaall’Unione Europea fino al 2028, una mossa che ha scatenato l’indignazione di una parte significativa della popolazione, soprattutto tra i giovani e i gruppi pro-democrazia.“Vogliamo essere parte dell’Europa, non di un regime autoritario”, hanno scandito alcuni deimentre sventolavano bandiere europee ene.