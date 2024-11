Unlimitednews.it - Generale Gibilaro “Cooperare per sistema di prelievo tributario equo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricevere il premio ‘Legalità fiscale’ ha per me un valore di alto riconoscimento professionale”. Così ilIgnazio, Comandante Interregionale Italia Centrale Guardia di Finanza, a margine della cerimonia di consegna del premio ‘Legalità fiscale’, che si è svolta nell’aula magna della Corte di Appello del Tribunale di Palermo.“E’ un momento in cui soprattutto tra l’Amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il mondo dei cittadini contribuenti – ha sottolineato – stiamo cercando di instaurare un nuovo rapporto, non più un rapporto di preconcetti, non più contrapposizione, ma quanto più possibile di collaborazione, perché alla fine ci dobbiamo rendere conto che dobbiamoper avere undi, giusto, che contribuisca al benessere sociale della collettività.