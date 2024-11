Ilrestodelcarlino.it - FalkGalileo vola ai quarti di Coppa. Terza, settebello del Fogliano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laè l’unica squadra reggiana ad essere ancora in lotta nellaItalia regionale di Prima categoria. Capitan Matteo Attolini (foto) e compagni hanno staccato il pass per isuperando ai rigori (5-4) la Virtus Correggio, dopo che nei minuti regolamentari era terminata senza reti. È andato in scena anche il recupero del settimo turno del campionato dicategoria: valanga di gol come poche altre volte, addirittura ben 32 in otto partite, ovvero una media di 4 reti a partita. In questo senso ha dominato Collagna (12)-(12), terminata col rarissimo risultato di 7-4 per gli ospiti. Protagonisti del successo Arleoni (tripletta), Munari, Tabacco, Adamo e Lini. Per i ragazzi dell’alto crinale non bastano Bertucci (2), Furloni, e Silvestri. Quinta vittoria di fila per lo Sporting Cavriago (28) capolista a +3 sul Calcio Cavriago (25), un duello tra vicini lassù.