Liberoquotidiano.it - F1: Qatar Investment Authority acquisirà una quota del futuro team Audi

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - La(QIA)una "sostanzialedi minoranza" della Sauber Holding AG, ildi Formula Uno di, ha affermato la casa automobilistica tedesca in una dichiarazione. "L'investimento di QIA fornirà una consistente iniezione di capitale e aprirà la strada all'aumento delle infrastrutture e alla crescita del, posizionando ilper un successo a lungo termine in Formula 1", ha affermato. Secondo i resoconti dei media, QIA ha acquisito quasi il 30% del, che continuerà a correre con il nome Sauber l'anno prossimo con il pilota tedesco Nico Hülkenberg e il brasiliano Gabriel Bortoleto.sarà in griglia dal 2026, quando entreranno in vigore le nuove normative sulle principali unità di potenza, che vedranno una maggiore potenza delle batterie e l'uso di carburanti sostenibili al 100%.