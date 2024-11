Dolph Lundgren alias Ivan Drago in ‘Rocky IV’ | Finalmente libero dal cancro

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, noto per la sua interpretazione di l’inIV’ è ”da”. Lo afferma lo stesso attore e regista svedese 67enne in un video-messaggio postato sul suo profilo Instagram in cui, emozionato, dal letto di un ospedale con un camice e una cuffia in testa, racconta di essere uscito dalla sua battaglia contro unal renedopo ben 9 anni di calvario e che i medici gli avevano dato ”solo 2 anni di vita.dale grato per il supporto ricevuto – spiega– ero tornato in Svezia e avevo avuto una specie di reflusso acido – ha spiegato l’attore, rimasto alla memoria di tutti per la frase ‘Io ti spiezzo in due’ – Non sapevo cosa fosse. Quindi ho fattouna risonanza magnetica e da lì hanno scoperto la presenza di vari altri tumori nella zona.