Ilrestodelcarlino.it - Dilagano gli acquisti online. Consegne cresciute del 31%

E-commerce in costante crescita nel territorio cesenate, ma non solo. Il settore, che puntualmente si modernizza e si trasforma in base alle abitudini di consumo dei clienti e all’utilizzo di nuove tecnologie, si prepara al picco di fine anno nel numero dei pacchi consegnati, destinato ad aumentare a causa del weekend del Black Friday e del mese di dicembre. L’evoluzione del commerciosta rivoluzionando il mercato globale, contribuendo alla nascita di nuove tendenze sempre più comuni nel commercio retail così come in quello ‘second hand’. I dati suglieffettuati sul web nella zona di Cesena rispecchiano a pieno l’andamento dell’e-commerce in tutta la Romagna: i volumi delleportate a termine da Poste Italiane hanno mostrano una forte crescita per tutto il 2024, fino all’exploit del +31% inerente al solo mese di ottobre.