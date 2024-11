Thesocialpost.it - Crollo a Sessa Aurunca: quattro persone salvate, si cercano i dispersi

(Caserta) – Una palazzina di due piani è crollata nella serata di ieri, intorno alle ore 23, in uno dei quartieri residenziali della cittadina. Le cause del cedimento non sono ancora state chiarite, ma il bilancio provvisorio parla diestratte vive dalle macerie dai Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto.Le operazioni di soccorso, rese particolarmente difficili dalla struttura instabile e dalle macerie, sono ancora in corso. Secondo alcune testimonianze raccolte sul luogo, ci sarebbero ancoradisperse sotto i resti della palazzina. Squadre specializzate, tra cui unità cinofile e tecnici del soccorso, stanno lavorando senza sosta per individuare eventuali superstiti.Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona.