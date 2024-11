Ilfattoquotidiano.it - Concorsi annullati dal Consiglio di Stato, Pd e M5s chiedono informativa urgente del ministro Zangrillo

Un’in Parlamento alper la Pubblica amministrazione, Paolo. È quantoPartito Democratico e Movimento 5 stelle in merito alla notizia – anticipata da ilfattoquotidiano.it – della sentenza deldiche ha annullato due bandi di concorso del ministero dell’Agricoltura e della Difesa. Due(per un totale di quasi 650 posti) in avanzatodi svolgimento che vengono stoppati dai giudici amministrativi. Il motivo: illegittimi perché quando sono stati pubblicati i bandi – a dicembre del 2023 – era ancora efficace la graduatoria di un precedente concorso per funzionari. Tutto pertanto deve ripartire da zero.“L’ennesimo cortocircuito che dimostra ancora una volta l’inadeguatezza del governo Meloni: non solo non sono state prorogate le graduatorie per consentire agli idonei di mettersi al servizio della Pa, ma ora vengono bloccati anche i nuovi”, commenta il deputato dem Andrea Casu, Segretario d’Aula alla Camera, annunciando la richiesta a nome del Pd di un’al“perché mentre nella Manovra si sta andando nella direzione ingiusta di un incomprensibile blocco del turnover al 75 %, le assurde scelte sugli scorrimenti e le proroghe stanno già bloccando l’accesso di tante e tanti giovani, che hanno già fatto sacrifici per superare un concorso, così come di tutti coloro che intendono partecipare a nuovi, impedendo il necessario rinnovamento e rafforzamento della Pubblica Amministrazione”, conclude Casu.