Bergamonews.it - Cisano, frontale tra auto e camion: un ferito e traffico paralizzato

Bergamasco. Grave incidente sull’ex statale 639 aBergamasco nella mattinata di venerdì 29 novembre, attorno alle 10.30. Nello schianto sono rimasti coinvolti une una Fiat 500.Al momento non sono ancora chiare le cause dello schianto, dove è rimastoin modo serio un uomo di 69 anni, ma secondo una prima ricostruzione ilsarebbe stato causato da un’invasione di corsia.Sul posto in pochi minuti si sono recati un mezzo della polizia locale, i carabinieri della compagnia di Zogno, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’medica.In zona si sono create lunghe code: per permettere i soccorsi in piena sicurezza il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso.