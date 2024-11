Cultweb.it - Che cos’era la Commissione Warren e con quale scopo nacque

Leggi su Cultweb.it

La, istituita dal Presidente Lyndon B. Johnson nel 1963, indagò sull’assassinio di John F. Kennedy. Dopo quasi un anno di lavoro, concluse che Lee Harvey Oswald agì da solo. Tuttavia, il rapporto sollevò controversie, alimentando teorie cospirative che perdurano fino ad oggi. Come mostrato nel film di Oliver Stone, JFK e anche in un’intervista recente del regista Rob Reiner.Il 22 novembre 1963, John F. Kennedy fu assassinato a Dallas, in Texas, mentre viaggiava in una limousine scoperta. Le sue ultime parole? Si riferirono all’orgogliosa certezza di essere amato dal suo popolo. Fu un trauma, la morte di Kennedy, da cui gli americani e il mondo faticarono a riprendersi.Il successore di JFK Lyndon B. Johnson, nel tentativo di fare luce sull’evento e calmare una nazione sconvolta, creò la, presieduta dal Capo della Corte Suprema Earl