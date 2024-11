Lortica.it - Camminare nelle scarpe degli altri

Ci sono argomenti che, pur essendo stati affrontati mille volte, non perdono mai la loro importanza. Uno di questi è la necessità di sospendere il giudizio verso gli. Quante volte ci ritroviamo pronti a criticare o persino ad attaccare chi compie scelte che, secondo la nostra visione, sono “sbagliate”? È un riflesso umano, forse naturale, ma non per questo giusto. Fermarsi a riflettere su questo atteggiamento, ricordarlo ogni tanto, può fare la differenza, per noi e per chi ci circonda.Chi di noi non ha mai provato un moto di superiorità davanti a una decisione altrui? “Io non avrei mai fatto una cosa del genere”, pensiamo, convinti che le nostre scelte siano più corrette, più logiche, più sensate. Ma davvero possiamo essere così sicuri?La verità è che nessuno conosce il percorso interiore di un’altra persona.