Calci, Il punto sui lavori pubblici con l’assessora Marras e il sindaco Ghimenti

29 novembre 2024 - Con la variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale a fine Ottobre, l’amministrazione calcesana ha subito recepito il sostanzioso contributo di 300mila euro stanziato dalla Regione Toscana in favore del completamento della riqualificazione di via Roma, il principale asse viario di, nel tratto compreso tra via Brogiotti e via Ruschi. Allo stesso tempo, il Comune ha deciso di integrare l’impegno di spesa con ulteriori 70mila euro di risorse proprie, al fine di completare l'intervento comprendendo anche la valorizzazione di piazza Cavallotti. “L’obiettivo dell’amministrazione comunale - spiega Valentina, assessora ai- è avviare il cantiere di via Roma nella Primavera prossima, un obiettivo raggiungibile anche grazie alla variazione di bilancio appena approvata.