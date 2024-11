Lanotiziagiornale.it - Busta paga, la promessa mancata: altro che taglio delle tasse, rinviata la riduzione dell’Irpef

Più volte promesso, a un certo punto dato quasi per certo. Ma invece il tanto atteso aiuto per il ceto medio, con il(e quindi) non solo non è stato inserito in manovra, ma sembra sempre più improbabile che possa essere introdotto prima della fine dell’anno. Tutto rinviato al 2025, forse. Insomma, ilinnon ci sarà e la manovra si conferma una beffa per chi si attendeva qualche misura per aiutare i lavoratori a riconquistare il potere d’acquisto perso. E sembra difficile un intervento durante la discussione parlamentare considerando anche gli ultimi scontri in maggioranza.Ilper il ceto medio è infatti una misura su cui punta molto Forza Italia, ma gli scontri degli ultimi giorni con la Lega – sul canone Rai e con la vendetta del Carroccio sulla sanità calabrese – non sembrano aiutare.