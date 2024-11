Iltempo.it - Bova-Don Matteo supera la fiction turca. Del Debbio o Formigli? Ecco chi ha vinto

Serata televisiva, quella di giovedì 28 novembre 2024, all'insegna della sfida in prima serata fra laDon- giunta alla sua quattordicesima edizione - con Raoule Nino Frassica su Rai1 e la serieEndless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit su Canale5. Altro "match" all'ultimo punto di share è stato anche quello di Dritto e rovescio con Paolo Delsu Rete4 - che ospitava in studio Andrea Giambruno, al suo ritorno in video dopo circa un anno - e Piazza Pulita con Corradosu La7. Come sono andati gli ascolti? Vediamo subito. Donha conquistato il 22.1% di share pari a 4.076.000 spettatori, in crescita rispetto a sette giorni fa e vincendo nettamente la serata, mentre Endless Love ha totalizzato il 13.8% pari a 2.603.000 teste.