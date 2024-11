Bologna-Venezia Di Francesco | Non ho dormito dopo il Lecce Esonero ultimo dei miei pensieri

Leggi su Sportface.it

“Quando esco di casa mi sento spesso dire ‘mi raccomando’, è una frase che sentivo da mia madre. Ma condivido che servirà l’elmetto, è una partita difficile”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Di, in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta in casa delin un periodo nero per i lagunari: “Non ho, ma so che questa squadra merita maggiori soddisfazioni.? Non cerco alibi, non incolperei la società se facesse scelte differenti, fa parte del gioco. Ma in questo momento è l’dei, penso a lavorare e a cercare risultati. Immedesimatevi in chi vede gli avversari fare gol al primo tiro in porta. Non ci era mai capitato di creare così tanto, sono partite che possono capitare, a fine gara prevale la rabbia, credo sia comprensibile”.