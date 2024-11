Notizie.com - Assegno unico: spettano anche mesi in gravidanza, come non perderli

È possibile ricevere l'Universale già durante la gravidanza? A rispondere al quesito un messaggio pubblicato dall'Inps: tutto ciò che bisogna sapere. Sono in arrivo delle novità per i beneficiari dell'Universale. Il Governo ha deciso, difatti, di inserire nella Legge di Bilancio 2025 una modifica tanto attesa: gli importi percepiti per la misura non verranno più conteggiati nel calcolo Isee per chi richiede il bonus nido. In questo modo, i nuclei familiari potranno ricevere somme maggiori derivanti da quest'ultimo contributo che si basa proprio sul reddito. Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda i requisiti per accedere all'assegno che può essere richiesto dalle famiglie con figli a carico sino a 21 anni di età e senza limiti anagrafici per i figli disabili.