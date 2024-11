361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 28 novembre 2024

Rai Uno si impone ancora negliNella serata di ieri, giovedì 28, su Rai Uno, la fiction Don Matteo si impone con 4.076.000 spettatori pari al 22.1% di share.Su Canale5 la fiction, Endless Love conquista 2.603.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai 2 il ciclo Delitti in Famiglia porta a casa 610.000 spettatori pari al 3.1%.Su Italia1 dopo una presentazione di 13 minuti (1.132.000 – 5.3%), Le Iene presentano: La cura, tutto quello che devi sapere per stare meglio porta a casa 940.000 spettatori (7.7%).Su Rai3 Splendida Cornice segna 994.000 spettatori e il 5.7% (presentazione: 837.000 – 3.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 972.000 spettatori (6.6%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 776.000 spettatori e il 5.3%.L'articolotv, idel 28proviene da 361 Magazine.