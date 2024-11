Gaeta.it - Arrestato 28enne per presunta violenza sessuale a Forlì: indagini su molestie a giovani donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, è statodai Carabinieri per laresponsabilità in diverse aggressioni sessuali. Il caso ha indignato la comunità locale e ha messo in luce una serie di episodi inquietanti avvenuti nel mese di novembre, coinvolgendo diversenel centro della città. Le autorità stanno ora approfondendo leper verificare eventuali ulteriori collegamenti con altre violenze.I fatti verso la metà di novembreA metà novembre, trehanno sporto denuncia persubite in un breve lasso di tempo. Gli episodi si sono verificati in due luoghi distinti: nei pressi dell’area universitaria e nelle vicinanze della stazione ferroviaria, in orari serali. La prima e la seconda vittima hanno raccontato di essere state avvicinate da un uomo mentre passeggiavano da sole.