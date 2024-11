Gaeta.it - Arrestate un uomo per stalking: escalation di minacce e violenza verso l’ex fidanzata

Facebook WhatsAppTwitter Un recente arresto ha scosso la comunità locale, portando alla luce un caso diche ha coinvolto undi 26 anni, accusato di aver perseguitato per mesi la sua ex. Questo episodio, purtroppo, si inserisce in un contesto più ampio didomestica e comportamenti intimidatori che meritano attenzione e riflessione.La dinamica dello: dalla relazione finita alleLa storia diinizia un anno fa, al termine della relazione tra l’e la sua ex. Fin da subito,partner ha manifestato comportamenti possessivi e invadenti, culminati in atti dipsicologica e intimidazione. Le denunce presentate dalla vittima non sono bastate a fermare il comportamento aggressivo dell’. Nonostante fosse già noto alle forze dell’ordine per precedenti accuse die violenze domestiche, l’ha continuato a intimidire, mettendo in atto una spirale pericolosa die aggressioni.