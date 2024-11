Superguidatv.it - Andrea Giambruno torna in tv a Dritto e Rovescio e parla di Giorgia Meloni – Video Mediaset

, giornalista e conduttore televisivo, èto sul piccolo schermo partecipando alla trasmissione “” su Rete 4, condotta da Paolo Del Debbio. Questo segna il suo ritorno in televisione dopo oltre un anno di assenza, dovuta alla diffusione di alcuni fuorionda imbarazzanti trasmessi da “Striscia la Notizia” nell’ottobre 2023, che hanno portato alla sua sospensione dae alla fine della relazione con la Premier: “Mi sono vergognato di me stesso”Durante l’intervista,ha espresso profondo rammarico per il suo comportamento passato, dichiarando: “Mi sono vergognato di me stesso, quel linguaggio non mi rappresenta. Chiedo scusa alla mia famiglia”.Ha sottolineato come la sua vita sia cambiata radicalmente in una sola notte e ha ammesso di aver impiegato due mesi prima di riuscire a rivedere quei filmati, provando imbarazzo e non riconoscendosi in quelle parole.