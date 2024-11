Tuttivip.it - “Anche lei nuova concorrente”. Colpo a sorpresa del Grande Fratello: il pubblico ringrazia

Ilsembra intenzionato a rinnovarsi completamente con l’introduzione di un mini-cast che andrà ad affiancare i concorrenti già presenti nella casa. Questo cambio di strategia arriva in risposta ai dati di ascolto poco incoraggianti delle ultime settimane. Tra i nuovi ingressi previsti spicca il nome di Chiara Cainelli, annunciata da Davide Maggio. L’esperto di televisione, attraverso il suo profilo Twitter, aveva anticipato l’arrivo di concorrenti non famosi, i cosiddetti “nip”, dichiarando: “Alentreranno lunedìdei nip. Ne annuncio uno sul sito a breve”.Chiara Cainelli, 25 anni, è originaria di Trento e ha già avuto alcune esperienze nel mondo dello spettacolo. Durante la stagione 2019/2020 ha partecipato a Uomini & Donne come corteggiatrice di Carlo Pietropoli, mentre l’anno precedente aveva tentato la strada di Miss Italia, conquistando il titolo di Miss Trento.