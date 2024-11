Lanazione.it - Alle Cure si respira aria di festa con "Un canto di Natale"

Firenze, 29 novembre 2024 -Quest’anno ilsi tinge di magia e fantascienza con "Undi- Ebenezer Scrooge e l’interferenza", un musical originale che reinventa, grazie a un giovanissimo drammaturgo come Simone Fisti, il classico di Charles Dickens. Lo spettacolo mescola il calore delle tradizioni natalizie con l’estetica retrofuturistica della fantascienza anni ’50, arricchito da una colonna sonora inedita che fonde sonorità vintage e moderne. Con un cast di 15 performer e coreografie originali, questa produzione promette un’esperienza teatrale unica, adatta a tutta la famiglia. Le date delle rappresentazioni, previste al teatro The Square (via Domenico Cirillo) nel quartiere dellea Firenze, includono serate speciali tra il 21 e il 31 dicembre con un evento di Capodanno.