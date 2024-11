Amica.it - Al cinema questo weekend “Hey Joe”, “Piccole cose come queste” e “Leggere Lolita a Teheran”

Nel New Jersey anni Settanta un ex soldato americano scopre che la ragazza che ha amato a Napoli, sul finire della Seconda guerra mondiale, è morta e gli ha dato un figlio. L’uomo si metterà sulle tracce del ragazzo. Questa la trama di Hey Joe di Claudio Giovannesi con James Franco, per noi il film da non perdere alfine settimana. Recensiamo anchedi Tim Mielants con Cillian Murphy ed Emily Watson, ispirato alla vera storia degli istituti delle Magdalene Sisters irlandesi.Infine, sempre aldi Eran Riklis con Golshifteh Farhani. Buone visioni! #HeyJoe #CosaVedereNel#SoloAl#SoloInSalaJames Franco e Francesco Di Napoli in una scena di “Hey Joe” di Claudio Giovannesi (foto Vision Distribution).