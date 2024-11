Gaeta.it - Aeroporto di Hong Kong: le tre piste operano ora in contemporanea, aumento della capacità di traffico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Internazionale diha raggiunto un traguardo significativo avviando ufficialmente l’operatività simultanea delle sue tre. Questo sviluppo promette un incremento sostanziale nel numero di voli in arrivo e in partenza, facilitando unaereo più efficiente. La realizzazione del nuovo sistema a trerappresenta una pietra miliare, in quanto la sua costruzione è iniziata nel 2016 e la cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo il 28 novembre. Le previsioni indicano che, entro il 2034, l’sarà in grado di gestire fino a 120 milioni di passeggeri e 10 milioni di tonnellate di merci all’anno.Dettagli sulla nuova operatività dell’La nuova funzionalità dell’dinon solo migliora laoperativa, ma aiuterà anche a garantire una maggiore connessione con destinazioni internazionali.