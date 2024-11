Zonawrestling.net - Adam “Edge” Copeland: “Sono pronto a tornare”

è assente dalle scene da sei mesi, precisamente da Double or Nothing dello scorso maggio. Durante quel pay-per-view,ha affrontato Malakai Black in un barbed wire steel cage match, riportando la frattura della tibia. L’infortunio è avvenuto quando l’ex “Rated-R Superstar” è saltato dalla cima della gabbia, atterrando male sui piedi da un’altezza di circa 6 metri.Le dichiarazioni sulla guarigioneIn una recente intervista con The Leafs Nation,ha parlato delle sue condizioni:“Mi sento bene. La mia mente dimentica che ho 51 anni, ma il mio corpo me l’ha ricordato subito: ‘Sì, sei appena saltato da 6 metri, idiota. Tecnicamentetre piani. Hai 51 anni, piantala’. Ma mi sento bene.e a rimettermi in attività”.I tempi del rientroSecondo quanto riportato da PWInsider,ha ricevuto il via libera per l’attività fisica, ma non è previsto un suo ritorno regolare in AEW fino al completamento delle riprese della prossima stagione della serie Disney Plus “Percy Jackson and the Olympians“.