Acerbi cala l’ottimismo | difficile per Fiorentina-Inter Domani decisivo – Sky

Scenderelativo alla presenza di Francescoper. Seppur oggi si sia allenato, secondo Andrea Paventi di Sky Sport èvederlo partire con la squadra. MasaràMENO OTTIMISMO – Sebbene stia facendo progressi rispetto al recupero dall’ultimo problema muscolare, Francescodifficilmente farà parte della squadra in vista didi domenica alle 18. Il difensore oggi si è allenato – così come Davide Frattesi – facendo trapelare ottimismo per il suo recupero. Ma secondo gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, le cose sarebbero, al momento, diverse. Francescoha infatti ancora bisogno di qualche giorno per tornare al massimo della forma. E, da un certo punto di vista, lo staff di Simone Inzaghi vuole procedere con grande cautela visti i tanti problemi muscolari di questa prima parte di stagione.