A Monza la Automotive Regions Alliance per discutere del futuro del settore

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lasi è riunita oggi per ribadire il proprio impegno alla decarbonizzazione deleuropeo dei trasporti, rafforzando nel contempo gli ecosistemi industriali regionali e la creazione di valore, per non lasciare indietro nessuna regione automobilistica nella transizione in corso. Al termine dell'incontro è stata adottata "dichiarazione di", che .L'articolo Alaperdeldelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.