WWE | Arrivano conferme sull’imminente ritorno di Alexa Bliss

L’ultima apparizione diin WWE risale ormai alla Royal Rumble 2023, quando uscì sconfitta dal suo incontro titolato con Bianca Belair. Dopo quel match,ha messo in stand-by la sua carriera anche per via della gravidanza grazie alla quale è diventata mamma esattamente un anno fa. Dopo il parto, però, Little Missha dovuto affrontare alcune problematiche di salute abbastanza serie che hanno complicato la sua vita e il suosul ring, ma adesso stando a quanto detto da lei su X, il peggio sarebbe passato.Secondo PWInsider, la WWE starebbe ormai pianificando ildi. Nel report scritto dal sito, la WWE vorrebbe riportare on-screen l’ex campionessa in tempo per la stagione di WrestleMania: l’intenzione, infatti, sarebbe quella di far tornareproprio per la Royal Rumble 2025, se non addirittura prima.