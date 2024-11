Lanazione.it - Vicopisano, il convegno 'Mai più soli' sul supporto psicologico per gli incidenti stradali

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 28 novembre 2024 - Si è svolto oggi, giovedì 28 novembre, nella Sala del Consiglio del Comune di, ilsulla sicurezza stradale "Mai più", organizzato dall'associazione Gabriele Borgogni con ildella Regione Toscana, il patrocinio del Comune e della Provincia, e la collaborazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e dell'associazione Cerchio blu, in soccorso all'emergenza. E' intervenuto, inizialmente, il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, per sottolineare l'importanza dell'evento, dell'argomento trattato e della professionalità e l'attenzione capillare con la quale l'associazione Gabriele Borgogni, che ha sede a Firenze, (si occupa di temi fondamentali ed estremamente delicati, come gli, e tutto ciò che, purtroppo, ne consegue).