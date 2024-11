Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2024 ore 10:30

DEL 28 NOVEMBREORE 10.20 TOMMASO RENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA RIRAMAIZONESUD E TUSCOLANA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E L’A24-TERAMOANDIAMO PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTROTRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONESITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINAANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE DIINFINE, INFORMIAMO CHE E STATO RIDOTTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI DOMANI 29 NOVEMBRE DALLE 24 ORE IN PRECEDENZA COMUNICATE A 4 ORE, TALE SCIOPERO SI SVOLGERA NELLA FASCIA ORARI 9-13.